Giovedì 3 febbraio 1994

Alla presentazione del simbolo dei progressisti non sono presenti Verdi e Alleanza Democratica, che pretendono più seggi nei collegi uninominali più favorevoli alla coalizione.

Achille Occhetto al consiglio nazionale della sinistra giovanile: “Berlusconi fa le cassette, le mette nel ventilatore e non ha difficoltà a mandarle in onda: il che dimostra che non ci sono pari opportunità. Lo sfido a un confronto elettorale diretto in una delle reti, pubbliche o private. Per vederlo al di là della calza”.

Un sondaggio Doxa rivela che Berlusconi è considerato il politico più affidabile dagli italiani; seguono Ciampi, Fini, Segni, Pannella, Orlando e Occhetto.

Mercato musicale in calo

Il fatturato della vendita di musica (cd, lp e cassette) in un anno è sceso del 7% passando da 454 a 422 miliardi di lire. Considerando le copie la perdita è del 17%, da 38 milioni di pezzi a 31,5 milioni. Il mercato dei Cd è stabile a 19 milioni, le cassette con 12 milioni di pezzi hanno perso il 28% mentre è praticamente azzerata la vendita degli LP con 346.000 pezzi, nel 1990 erano 14,5 milioni.

Finisce l’embargo statunitense contro il Vietnam

Dopo 19 anni finisce l’embargo statunitense contro il Vietnam. L’annuncio provoca la rabbia dei veterani che temono la fine dei tentativi di ottenere notizie dei 2.238 “missing in action”. Clinton rassicura che la normalizzazione dei rapporti sarà il modo migliore per ottenere informazioni.

La Corte internazionale di Giustizia di Aouzou, ritenuto ricco di giacimenti di uranio, al Ciad. Si conclude così la guerra fra Libia e Ciad, che proseguiva a fasi alterne dal 1978.

La pattinatrice Tonya Kerrigan sta per essere arrestata per il reato connesso agli atti di violenza contro la sua rivale Nancy Kerrigan, assalita da due uomini, assoldati dal marito, che dovevano spezzarle i tendini d’Achille e renderla invalida.

Lunedì 3 febbraio 2014

La notizia del quasi accordo fra Alitalia e Etihad suscita la reazione di Lufthansa, che parla di aiuto di stato mascherato: “Noi chiediamo alla Commissione Ue di proibire tattiche di aggiramento e il ricorso a sovvenzioni e la parziale statalizzazione di compagnie aeree europee, e ciò indipendentemente dal fatto che queste arrivino da stati europei o da stati o compagnie statali che si trovano al di fuori dell’Ue”.

Si ferma in commissione Lavoro della Camera il cammino del disegno di legge presentato da Giorgia Meloni che punta a vietare tutti i trattamenti pensionistici, quelli in essere e quelli futuri, superiori a “dieci volte il trattamento minimo dell’Inps” circa 5.000 euro lordi, che equivalgono a circa 3.300 netti.

117.802 immatricolazioni gennaio che rappresentano un incremento del 3,24% rispetto a gennaio 2013, ma in valori assoluti le vendite di auto restano ai livelli di fine Anni 70.

