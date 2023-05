Arriva una smentita per la veggente di Trevignano, che asserisce di parlare con la Madonna. Una smentita divina, direttamente dalla Vergine, per tramite di una seconda veggente.

Le polemiche, è il caso di dirlo, sulla presunta apparizione della Madonna alla “veggente” Gisella Cardia, non solo non si spengono ma… raddoppiano. Infatti, nel giorno in cui la Madonna, come asserisce Gisella Cardia, le sarebbe apparsa, era presente anche un’altra donna che pure sostiene di aver un rapporto particolare con la Vergine. La donna, per ora, è rimasta anonima.

La seconda “veggente” ha rilasciato un’intervista all’inviato di “Mattino Cinque News”, Paolo Capresi, durante la quale ha ribadito di avere forti perplessità sugli avvenimenti che hanno reso famosi, in questi mesi, il piccolo borgo situato a pochi passi dal lago di Bracciano.

La seconda “veggente” di Trevignano ha, infatti, riportato ciò che che la Vergine le avrebbe riferito a proposito della situazione di Gisella. “La Madonna – sostiene la presunta veggente – mi ha insegnato umiltà, obbedienza e rispetto per la gente”. “Non voglio vantarmi – ha proseguito – del mio dono, non voglio dire che io sia vera e Gisella falsa, ma la Madonna mi ha insegnato che non dà messaggi apocalittici e anche se dovesse prevedere qualcosa di negativo, troverebbe sempre il modo di tranquillizzare le persone”.

“Probabilmente – suggerisce la seconda veggente, riferendosi a Gisella Cardia – in passato ha avuto delle apparizioni, ma la Madonna mi ha detto che da lì sarebbe arrivato il male”.

Insomma, secondo la “collega” di Gisella, da fatti mistici non dovrebbe scaturire un vero e proprio business, come quello che oramai ruota attorno a Trevignano: “La Chiesa dovrebbe esprimersi il prima possibile questa storia, ci sono troppi soldi dietro Gisella. Ma lei non è sola, ci sono anche altre persone che l’hanno manipolata”, ha affermato.

La seconda veggente durante l’intervista ha lanciato un appello proprio alla “collega” Gisella: “Prima di tutto le dico di chiedere perdono alla Madonna per quello che ha fatto. Sarei disponibile anche ad avere un incontro con lei”. “Gisella, potrei tenderti una mano ed aiutarti, perché tu la Madonna non la vedi e ti chiedo di smetterla di prendere in giro le persone”, ha concluso.

redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello