Tragica scoperta nel cuore di Trieste: il corpo senza vita di un’anziana è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 13, all’interno di un appartamento situato nel centro storico. La donna presentava una profonda ferita alla gola. L’area è stata immediatamente isolata, con le forze dell’ordine che hanno transennato la strada per consentire i rilievi, tuttora in corso. Sul posto è giunto anche il questore Pietro Ostuni per seguire da vicino l’evolversi della situazione. È stata la figlia della vittima a chiamare per prima i soccorsi, dopo aver scorto il corpo della madre steso a terra grazie alle telecamere istallate.

Omicidio di Trieste, fermata una donna

Le prime indagini, condotte dai Carabinieri con il supporto dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118, hanno portato al fermo – dopo un inseguimento in auto – di una donna, il cui coinvolgimento è ora al vaglio degli inquirenti. L’appartamento teatro del delitto si trova in via delle Becchiere, al civico 7, una viuzza stretta nel cuore della città, che è stata temporaneamente chiusa al traffico per agevolare le operazioni investigative.

Seguono aggiornamenti

