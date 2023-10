A partire dal 6 novembre, Facebook e Instagram introdurranno un piano di abbonamenti a pagamento che consentirà agli utenti di utilizzare le due piattaforme senza essere interrotti da annunci pubblicitari. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dalle due società per conformarsi alle normative europee in costante evoluzione.

Come funziona l’abbonamento a Facebook e Instagram

L’offerta di abbonamenti sarà disponibile per gli utenti residenti nei Paesi dell’Unione Europea, nello Spazio Economico Europeo e in Svizzera. Gli utenti in queste regioni avranno la possibilità di scegliere se continuare a utilizzare i servizi in modo gratuito, ma con annunci pubblicitari personalizzati, o abbonarsi e godere di un’esperienza senza pubblicità. E durante periodo di abbonamento, le informazioni personali degli utenti non verranno utilizzate per scopi pubblicitari.

Quanto costa l’abbonamento a Facebook e Instagram

I costi degli abbonamenti saranno di 9,99 euro al mese per l’utilizzo su web e di 12,99 euro al mese per l’utilizzo su dispositivi iOS e Android. La notizia ha immediatamente avuto un impatto positivo sul valore delle azioni di Meta, con un aumento del 3,5% all’apertura del mercato. Nel comunicato, la società ha voluto ribadire la propria filosofia aziendale, sottolineando la loro fede in un internet supportato dalla pubblicità.

