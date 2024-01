Non ha resistito al traffico della città ed è nata nel parcheggio dell’ospedale, nell’auto dei genitori. E’ la storia della piccola Gaia venuta alla luce nella giornata di mercoledì 3 gennaio nell’area esterna della clinica Villa Fiorita di Capua, nel Casertano, assistita dall’equipe ginecologica della struttura.

La neonata pesa 2 chili e 680 grammi ed è in buone condizioni di salute. Anche la madre sta bene dopo il parto insolito avvenuto nell’auto del marito che ha provato in tutti i modi a farsi spazio nelle strade trafficate della cittadina casertana ma si è dovuto arrendere quasi al traguardo. La coppia residente a Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise, è arrivata in tutta corsa alla clinica dove, su indicazione della ginecologa curante Rosa Di Meo, già era pronta la sala travaglio per il parto ma la richiesta di intervento immediato lanciata appena varcato l’ingresso dall’uomo, ha fatto scattare il pronto intervento del team coordinato dal ginecologo di turno Leonardo Di Rosa e dall’ostetrica Eva Tavini che si è portato nel parcheggio antistante la struttura sanitaria atteso l’avanzato stato espulsivo in cui si trovava la donna gravida.

Con l’aiuto anche dell’altra ostetrica Giovanna Fabozzi e del pediatra Mauro Palmieri, dell’anestesista rianimatore Agostino Cantiello e dell’infermiera pediatrica Anna Marotta, la donna è stata assistita nel parto nell’abitacolo della sua auto così da poi metterla in sicurezza insieme alla neonata con il loro trasferimento all’interno della clinica, nel rispetto dei protocolli sanitari, anche emergenziali, previsti in questi casi.

“Mamma e figlioletta stanno ora bene e si trovano ricoverate in una stanza della nostra casa di cura”, spiegano Daniele Percesepe e Pierluigi D’Onofrio dalla direzione sanitaria di Villa Fiorita. Clinica che ha anche conquistato il traguardo della prima nascita del 2024: la piccola Nicole Cappelli, nata poco dopo la mezzanotte di Capodanno.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo