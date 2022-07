Maria Stella Allevi, sorella del noto compositore Giovanni, è stata trovata morta la scorsa notte nella sua abitazione di Ascoli Piceno. A dare l’allarme, perché non riusciva a mettersi in contatto con lei, è stato un suo familiare: la donna infatti abitava da sola.

A casa di Maria Stella Allevi, insegnante, sono quindi intervenuti i carabinieri, che l’hanno trovata priva di vita. Secondo gli inquirenti, che non hanno trovato biglietti, si tratterebbe di un gesto volontario, di suicidio.

La salma non è stata ancora restituita alla famiglia: la procura di Ascoli Piceno ha infatti disposto una ricognizione del corpo che dovrebbe essere effettuata nel pomeriggio.

Non un periodo facile per la famiglia Allevi. Soltanto lo scorso 18 giugno Giovanni aveva annunciato sui social di essere affetto da un mieloma multiplo, che lo ha costretto a interrompere il suo tour estivo Estasi 2022 per curarsi.

“Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni“, era stato il messaggio affidato ai fan sui social.

Ma il compositore, che ha poi continuato ad aggiornare i propri fan sulle sue condizioni di salute, non si è abbattuto. Anzi, subito dopo la diagnosi “sono subito andato a vedere a quali note musicali corrispondessero le lettere del suo nome, secondo un procedimento matematico già usato da J. S. Bach. Ebbene, da Mieloma scaturisce una melodia romantica di sorprendente bellezza”, aveva scritto il musicista, che ha voluto così trasformare la sua malattia in musica.

