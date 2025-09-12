Arrestato dopo oltre 24 ore di fuga il presunto killer di Charlie Kirk, l’influencer Maga ucciso nel corso di un comizio alla Utah Valley University il 10 settembre scorso, poco dopo le 12. Ad annunciarlo il presidente americano Donald Trump: “Abbiamo un alto grado di sicurezza che sia lui. Spero che gli diano la pena di morte“. L’uomo si chiama Tyler Robinson, ha 22 anni e sarebbe stato arrestato nella serata di mercoledì 11 settembre a St. George Utah, vicino allo Zion National Park, a 400 chilometri di distanza dal campus universitario dove Kirk, 31 anni, è stato ucciso con un proiettile al collo esploso da una distanza di circa 15o metri.

Trump, nel corso di una intervista a Fox News, ha spiegato che il 22enne sarebbe stato segnalato alle autorità dal padre. Secondo invece altre fonti citate da diversi media Usa, il giovane avrebbe raccontato al padre dell’omicidio commesso e sarebbe stato convinto dal genitore a consegnarsi. L’arresto arriva dopo la diffusione di foto e video (e di un premio di 100mila euro in cambio di informazioni) che riprendevano il giovane, con gli occhiali da sole, il cappellino da baseball, jeans e maglietta nera, in fuga. “Tutto si è sistemato” ha sottolineato Trump, specificando che l’omicidio sembra essere un “episodio isolato, non parte di una rete”.

Secondo la ricostruzione della polizia, il 22enne era arrivato al Campus nella tarda mattinata di mercoledì, usando le scale per raggiungere il tetto di un edificio del campus che si trovava di fronte al luogo dove Kirk ha poi parlato pubblicamente. Dopo aver sparato, Robinson sospetto si era calato dall’edificio, per poi far perdere le proprie tracce correndo verso una zona boschiva dove è stata ritrovata l’arma del delitto.

Sul proiettile “Bella ciao”

“Bella ciao, Bella ciao ciao ciao” era uno degli slogan incisi sui proiettili del fucile usato dal 22enne per uccidere Charlie Kirk. In un altro proiettile c’era scritto “Ehi fascista? Beccati questo”. Un terzo bossolo inesploso riportava la scritta: “Se leggi questo, sei gay, LMAO, siamo in debito”. A riferirlo il governatore dello Utah, Spencer Cox, confermando l’arresto di Tyler Robinson, 22 anni, accusato di aver ucciso l’attivista conservatore Kirk.

