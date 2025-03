È finito da pochi minuti il colloquio della durata di un’ora e mezzo tra Vladimir Putin e Donald Trump. Lo fa sapere un funzionario della Casa Bianca alla Nbc, non aggiungendo dettagli sull’esito del confronto, in attesa – a breve – di dichiarazioni da parte dei Capi di Stato, con l’amministrazione statunitense che pubblicherà a minuti un comunicato stampa. Poco prima il vice capo dello staff della Casa Bianca Dan Scavino, riportando che il Presidente USA si trovava nello Studio Ovale aveva riferito che la chiamata stava andando bene, e che i due erano al telefono dalle ore 10 (le 15 italiane). Trump, aveva annunciato ieri che avrebbe chiamato il Presidente russo per discutere del possibile fine guerra in Ucraina. A bordo dell’Air Force One, durante un volo notturno dalla Florida a Washington, aveva confidato ai giornalisti di aver lavorato intensamente nel weekend per preparare la telefonata. “Forse riusciremo a mettere fine al conflitto, forse no, ma credo che ci siano buone possibilità”, aveva affermato il tycoon, aggiungendo che tra i temi del colloquio ci saranno territori e infrastrutture energetiche. “Discuteremo della suddivisione di alcuni beni”, aveva spiegato. “Parleremo di terre. Parleremo di centrali elettriche”.

Luca Frasacco