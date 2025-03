C’è un aereo famoso in tutto il mondo e c’era un vecchio film con Harrison Ford. Entrambi rispondono allo stesso nome: Air Force One. Nel film, il presidente americano – amico del presidente russo – veniva attaccato da un terrorista kazako e ne usciva vittorioso. Due giorni fa Trump, rientrando a Washington da Mar-a-Lago sull’aereo presidenziale, ha dichiarato che avrebbe parlato con il presidente Putin, visto che i mediatori avevano lavorato molto nel fine settimana. “Vogliamo vedere se possiamo porre fine a questa guerra – ha detto –. Penso che abbiamo ottime possibilità. Parleremo di terre e di centrali elettriche”. Le affinità col film sono sorprendenti: i due presidenti erano amici nel film e sono amici oggi nella realtà. Al posto del terrorista kazako della fantasia, c’è un concretissimo presidente ucraino. Non è proprio un terrorista, ma per Trump certamente è una testa calda che ha terre e centrali elettriche da regalare…

Alessandro Agostinelli