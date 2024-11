Intervistato da Antonio Picasso nell’edizione odierna del Riformista, Andrew Spannaus, giornalista americano, fondatore di Transatlantico.info, osservatorio di geopolitica ed economia, ha provato a spiegare brevemente i motivi del successo di Donald Trump, vittorioso su Kamala Harris con il risultato parziale di 279 grandi elettori contro 223. Un vantaggio di ben 5 milioni di voti. “Trump ha vinto perché ha saputo far ricordare all’elettore cos’era l’America di prima del Covid e delle tensioni commerciali in corso – ha spiegato -. Ha vinto perché, da allora, l’inflazione è cresciuta. Gli immigrati sono aumentati. E soprattutto sono scoppiate due guerre. Ha vinto perché è passato il messaggio per cui si stava meglio prima”.

Sullo scenario post-elezioni ha aggiunto: “Il rischio disordini c’è ancora, ma è stata fatta una nuova legge perprevenire i fatti di gennaio 2021”. A questo e ad altri temi il Riformista ha dedicato il dibattito dell’appuntamento settimanale ‘L’Ora del Riformista’ svoltasi nel corso della mattinata.

La discussione, moderata da Aldo Torchiaro, ha visto la partecipazioni di Angelica De Vito (consulente diplomatica delle Nazioni Unite), Ernesto Di Giovanni (partner Utopia), Lia Quartapelle (deputata del Pd) e le due firme del nostro giornale, Paolo Guzzanti e Pasquale Ferraro. Oltre che al direttore Claudio Velardi. È possibile rivedere la diretta al seguente link.

