Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che martedì parlerà con il leader russo Vladimir Putin per discutere della possibile fine della guerra in Ucraina. A bordo dell’Air Force One, durante un volo notturno dalla Florida a Washington, ha dichiarato ai giornalisti di aver lavorato intensamente nel weekend per preparare l’incontro.

L’idea di Trump

“Forse riusciremo a mettere fine al conflitto, forse no, ma credo che ci siano buone possibilità”, ha affermato Trump, aggiungendo che tra i temi del colloquio ci saranno territori e infrastrutture energetiche. “Abbiamo già affrontato questi argomenti con entrambe le parti, Ucraina e Russia, e stiamo discutendo della suddivisione di alcuni beni”, ha spiegato. “Parleremo di terre. Parleremo di centrali elettriche”, ha detto il tycoon quando gli è stato chiesto delle concessioni.

Il Cremlino conferma l’incontro

Trump ha lasciato intendere che potrebbero esserci aggiornamenti già martedì. Nel frattempo, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che la telefonata tra i due leader è in fase di organizzazione, come riportato dall’agenzia Ria Novosti.

