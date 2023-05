Il presidente uscente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, ha vinto le elezioni presidenziali con il 52,1 per cento delle preferenze al ballottaggio contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu, che si è fermato al 47,9 per cento dei consensi.

Questi i dati diffusi dall’agenzia di stampa turca “Anadolu”, non ancora confermati ufficialmente dal Consiglio elettorale supremo della Turchia (Ysk), con oltre il 98 per cento delle schede scrutinate. Questo risultato sancisce l’inizio del terzo mandato del leader turco, che rimarrà alla guida del Paese fino al 2028.

Erdogan, parlando in pubblico, ha ringraziato gli elettori per il risultato. “La nostra gente – ha detto – ci ha ridato fiducia”. “Questa vittoria – ha aggiunto – apre le porte del ‘secolo della Turchia'”. “La nostra nazione ci ha affidato la responsabilità di governare il Paese per i prossimi cinque anni”, ha dichiarato Erdogan, parlando davanti alla sua residenza.

“Oggi scriviamo ancora una volta la nostra storia”, ha dichiarato il presidente rieletto Recep Tayyip Erdogan, parlando davanti ai suoi sostenitori dal tetto di un grande pullman, con al fianco la moglie Emine. “Continueremo a lavorare duro”, ha proseguito. “Saremo all’altezza della fiducia che ci avete dato”, ha affermato il presidente rieletto, sottolineando che “l’intero popolo turco è il vincitore di queste elezioni”.

Fra i primi a congratularsi, il premier ungherese. “Congratulazioni al Presidente Erdogan per la sua indiscutibile vittoria elettorale!”, scrive su Twitter Viktor Orban.

Redazione

© Riproduzione riservata

Cristina Cucciniello