Aperte questa mattina alle 8:00 ora locale (le 7:00 in Italia) le urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia. In campo, il capo dello Stato turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan partecipa al primo ballottaggio della sua vita politica, con un vantaggio di 2,5 milioni di voti sul capo dell’opposizione. Kilicdaroglu.

Il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan sarebbe in vantaggio sullo sfidante Kemal Kilicdaroglu, capo dell’opposizione, con lo spoglio in corso giunto ormai al 90%.

La pubblicazione dei risultati delle elezioni presidenziali da parte dei media in Turchia offre stime e forchette di risultati differenti: tuttavia, al momento Erdogan, il presidente uscente, si avvierebbe verso la riconferma, con una percentuale di consensi al 52,7%.

