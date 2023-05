Aperte questa mattina alle 8:00 ora locale (le 7:00 in Italia) le urne per il secondo turno delle elezioni presidenziali in Turchia. In campo, il capo dello Stato turco uscente, Recep Tayyip Erdogan, contro lo sfidante Kemal Kilicdaroglu.

Erdogan partecipa al primo ballottaggio della sua vita politica, con un vantaggio di 2,5 milioni di voti sul capo dell’opposizione. Kilicdaroglu.

Il presidente turco in carica Recep Tayyip Erdogan e Kemal Kilicdaroglu, capo dell’opposizione hanno votato rispettivamente nelle urne di Istanbul e Ankara quasi contemporaneamente nel secondo turno delle elezioni di domenica.

Dopo il voto, Erdogan ha osservato che “per la prima volta nella storia della democrazia turca, le elezioni presidenziali si svolgono in due turni”. Erdogan ha espresso la speranza che l’affluenza alle urne sia a livelli record e si avvicini al 90%, come nel primo turno del 14 maggio. “Nessun Paese al mondo ha tassi di partecipazione del 90%, la Turchia li ha quasi raggiunti. Chiedo ai miei concittadini di venire a votare senza indebolirsi”, ha dichiarato il Capo dello Stato, definendo il voto “importante per la vita della democrazia”.

“Invito tutti i miei concittadini a recarsi alle urne, per liberarsi da questo regime autoritario e affinché arrivi la democrazia”. Così Kemal Kilicdaroglu, sfidante al ballottaggio del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, rivolgendosi agli elettori subito dopo aver votato ad Ankara.

Redazione

Cristina Cucciniello