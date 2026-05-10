Rubio arriva a Roma per fare ciò che Trump non sembra interessato a fare: ricucire. Con il Vaticano, con Giorgia Meloni, con l’Europa. Ma forse anche con quell’America moderata che guarda con crescente disagio all’escalation verbale della Casa Bianca contro Leone XIV. La visita del segretario di Stato americano viene presentata come un passaggio diplomatico legato ai grandi dossier strategici, ma sarebbe ingenuo ignorarne la dimensione politica. Rubio arriva dopo settimane di tensioni tra Trump e il primo Papa americano della storia.

Un conflitto che ha assunto i tratti di uno scontro simbolico tra due idee opposte di Occidente e del ruolo morale degli Usa nel mondo. Da una parte il sovranismo trumpiano. Dall’altra la visione universalista di Leone XIV. Due leadership americane, due linguaggi globali, due idee diverse di ordine internazionale. Ed è qui che Rubio diventa interessante. Perché Rubio non è solo un fedelissimo di Trump. È un conservatore duro, certamente. Un falco sull’Iran, sulla Cina, sulla sicurezza. Ma è anche un politico istituzionale, capace di parlare il linguaggio della diplomazia tradizionale senza alienarsi completamente il mondo MAGA. È cattolico praticante, conosce bene il peso del Vaticano e comprende il rischio politico che la Casa Bianca sta correndo trasformando il Papa in un nemico.

Il problema per Trump è molto più serio di quanto appaia. Lo scontro con Leone XIV non mobilita soltanto la sinistra o il cattolicesimo progressista. Sta creando disagio anche dentro un pezzo importante dell’elettorato conservatore. Un Papa europeo o latinoamericano avrebbe potuto essere facilmente descritto come espressione delle élite globaliste antiamericane. Ma Leone XIV parla dall’interno della cultura americana. Rubio serve allora a contenere i danni. Serve a rassicurare il Vaticano che Washington non vuole una rottura. Serve a rassicurare Meloni che l’alleanza con Roma resta centrale. Serve soprattutto a rassicurare quella parte di establishment repubblicano che teme una radicalizzazione permanente del trumpismo.

Perché il viaggio italiano di Rubio riguarda anche il futuro del GOP. Negli ultimi mesi, il segretario di Stato ha assunto un profilo sempre più centrale. La gestione della crisi iraniana, la sua esposizione mediatica, il ruolo crescente nei rapporti con gli alleati occidentali hanno alimentato apertamente le speculazioni sul 2028. Oggi Rubio viene percepito come il possibile candidato della “normalizzazione” trumpiana. Mantenere il nazionalismo, l’energia populista e la durezza geopolitica del MAGA, ma restituendo al partito una forma più disciplinata e presentabile sul piano internazionale. L’alternativa è rappresentata dal vicepresidente Vance, interprete di un trumpismo più identitario, ideologico e conflittuale. Ma Rubio parla a un’altra America repubblicana; quella conservatrice ma istituzionale, nazionalista ma atlantista, trumpiana ma non rivoluzionaria.

E forse è proprio questo il punto politico più interessante della visita romana. Rubio appare contemporaneamente come il diplomatico incaricato di riparare le crepe aperte da Trump e come la possibile assicurazione del sistema repubblicano nel caso in cui quelle crepe diventino troppo profonde. Per questo Roma non è soltanto una tappa diplomatica. È una prova generale di leadership internazionale. Una di quelle occasioni in cui Washington testa non solo un segretario, ma un possibile presidente.

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Andrea Molle