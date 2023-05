Spoglio in corso in Turchia, in quelle che The Economist ha definito a buon ragione “le elezioni più importanti del 2023”, dove il presidente uscente Recep Tayyip Erdogan parte in vantaggio con circa il 54%, dopo il 21% dei seggi scrutinati, buona parte dei quali considerati zone feudo proprio di Erdogan. Il candidato di Nation Alliance Kemal Kılıçdaroğlu segue al 38,56%. Largamente staccato il candidato di Ata Alliance Sinan Ogan al 6,71%. L’affluenza alle urne sembra molto alta: si aggira infatti fra l’80% ed il 90%, confermando i dati delle precedenti elezioni

Ore 18.45 – Col 37% delle schede scrutinate, continua il recupero di Kilicdaroglu a scapito di Erdogan: 41,04% contro il 53,02%. Sarà sufficiente per garantirsi il ballottaggio o addirittura vincere? I commentatori continuano a insistere che bisogna aspettare il voto delle regioni costiere, più favorevoli al cambiamento: sarà vero?

Ore 18.33 – Col 27,9% delle schede elettorali scrutinate, il vantaggio di Erdogan si assottiglia e Kilicdaroglu per la prima volta supera il 40. Ad ora Erdogan al 53,92%, Kilicdaroglu al 40,12%

Le dichiarazioni – “Mi auguro che dopo la conta dei voti ci siano benefici per la democrazia turca”, ha affermato il presidente turco Erdogan, come riportano la tv di Stato Trt, dopo avere votato alle elezioni di oggi in Turchia nel distretto di Uskudar, sulla sponda anatolica di Istanbul. “Dalla mattina, il processo elettorale è andato avanti senza incidenti o problemi”, ha aggiunto il leader turco.

“Abbiamo tutti perso la democrazia”, ha detto al momento del voto Kemal Kilicdaroglu, il principale rivale del presidente turco Recep Erdogan secondo il quale “A tutti noi è mancata la democrazia. Ci è mancato stare insieme, ci è mancato abbracciarci. Vedrete, la primavera tornerà in questo Paese se Dio vorrà e durerà per sempre”.

64 milioni di votanti – Compreso il numero dei residenti all’estero, gli aventi diritto erano in tutto oltre 64.1 milioni di persone. I giovani maggiorenni che avevano diritto di voto per la prima volta nella loro vita sono 4.904.672.I membri dell’assemblea parlamentare, composta da 600 deputati, sono scelti attraverso un sistema proporzionale in cui gli aventi diritto votano per un partito, non per un candidato, e per entrare in parlamento una formazione politica deve superare la soglia del 7% delle preferenze o fare parte di un’alleanza che la supera. A queste elezioni sarà possibile scegliere tra 36 partiti diversi. Per diventare presidente, un candidato deve invece superare la soglia del 50% dei consensi altrimenti ci sarà un secondo turno, eventualmente in programma il 28 maggio.

Così giustamente Marco Fattorini, giornalista de Linkiesta, commenta il voto di Erdogan oggi a Instanbul:

Le strade blindate e un pullman coi mitraglieri sul tetto. Ecco com’è andato a votare oggi il sultano Erdogan. #Turkey pic.twitter.com/J0dj5mJUue — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) May 14, 2023

