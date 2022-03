“Oggi a Napoli prende il via la XXV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo: è un segnale di speranza per un settore, tra i più penalizzati dalla pandemia e dalle restrizioni imposte dal governo. La Regione Campania metta in campo un “piano Marshall” per ricostruire il tessuto economico di un comparto in ginocchio: ristori sì. Ma soprattutto sgravi fiscali, sburocratizzazione e promozione internazionale per far decollare i circuiti turistici campani”.

Lo afferma in una nota Carmela Rescigno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d’Italia e componente della commissione Turismo della Regione Campania.

