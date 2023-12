Era arrivata da poche ora per trascorrere le vacanze natalizie in un resort-paradiso ed è morta durante il transfer. Tragedia in Kenya dove una turista italiana di 79 anni è morta in seguito ad un incidente che ha coinvolto l’auto sulla quale viaggiava insieme al marito e un camion. L’incidente è avvenuto tra le località turistiche costiere di Kilifi e Malindi.

La vittima si chiamava Antonietta Bigliotto. Era arrivata da poche ora nel paese africano insieme al marito e dall’aeroporto di Mombasa stava raggiungendo la struttura alberghiera a Malindi. Secondo una prima ricostruzione, l’auto guidata da un cittadino keniano avrebbe tamponato il camion. Un impatto violento, costato la vita alla 79enne mentre il coniuge ha riportato lievi contusioni.

Turista italiana morta in Kenya, la Farnesina conferma

La Farnesina ha confermato il decesso in un incidente stradale di una cittadina italiana di 79 anni che si trovava in vacanza in Kenya. L’ambasciata d’Italia a Nairobi sta seguendo il caso.

