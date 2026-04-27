Due turiste americane, in vacanza a Pompei, comprano tutti gli astici di un acquario di un ristorante e li liberano in mare. E’ stata proprio la madre a chiedere alla figlia di salvarli. “Anche se vivranno solo qualche giorno, vale la pena che possano tornare in mare“, avrebbe dichiarato la figlia originaria del Texas. I titolari hanno accettato la proposta delle due clienti americane che, comprati alcuni astici, si sono poi recate in riva al mare per poterle liberare. “Spesso vediamo le aragoste nelle vasche dei ristoranti e questo ci rende tristi. Liberarle, anche se dovessero vivere solo per pochi giorni in più, per noi vale comunque la pena: è come dare loro un’ultima possibilità. Mamma ha sempre desiderato farlo e non ci era mai riuscita“, ha continuato la figlia. Le due donne, hanno raggiunto la spiaggia di Castellammare e hanno rimesso in mare gli astici.

Il gesto apparentemente compassionevole, ma che può essere reato

Ciò che hanno fatto mamma e figlia originarie del Texas può sembrare un gesto eroico ma ci sono molti rischi. Infatti secondo alcuni utenti di Facebook “Liberare in mare aperto degli animali cresciuti in cattività, è da considerarsi reato, oltre che dannoso per loro. Questi animali, infatti, quasi sicuramente moriranno di shock termico per il modo in cui sono stati rilasciati“. Un altro utente ribadisce: “Saranno inoltre più vulnerabili all’attacco dei predatori, poiché animali di allevamento e non cresciuti in natura. Proprio per questo motivo, se non dovessero morire maciullati da qualche predatore, questi poveri astici morirebbero comunque di stenti, poiché incapaci di procurarsi cibo naturalmente“. Infine c’è chi sottolinea che “Se miracolosamente qualcuno di loro si dovesse salvare ed essere in grado anche di riprodursi, farebbe un irreparabile danno ecologico al già fragile equilibrio del litorale italiano” visto che si tratta di specie aliena. E intanto su TikTok gira già il video di un ragazzo che ne ha preso uno per portarselo a casa…

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Riccardo Tombolini