È napoletano il Miglior locale del 2021 di fascia media d’Italia secondo i Travellers’ Choice di Tripadvisor. Parliamo di Hachi e non è un ristorante di cucina napoletana o pizza, come ci si potrebbe aspettare. Si tratta, infatti, di un ristorante giapponese. Il locale di via Luca Giordano a Napoli è ormai un punto di riferimento per gli amanti del sushi ma, con il primeggiare da anni su Tripadvisor, oltre a scalare la classifica partenopea dei ristoranti più amati è riuscito a vincere il primo nazionale del celebre portale tra i migliori locali di fascia media.

Secondo la classifica dei locali che propongono “ottimi piatti che non costano una fortuna“, il napoletano Hachi Ristorante Giapponese ha avuto la meglio su La Tavernetta 29 da Tony e Andrea che si trova a Roma, mentre Il Nutino di Firenze chiude il podio. La top ten prosegue con La Taverna di San Giuseppe di Siena, Osteria Vecchio Cancello di Firenze. Al sesto posto si piazza Il Barotto di Torino, al settimo Oliviero 1962 di Firenze. All’ottavo posto troviamo Triscele di Cefalù, mentre al nono si piazza Vieni a casa Ca ti cucinu di Brindisi. Chiude la speciale classifica dei migliori dieci locali di fascia media la Locanda Manfredi di Paciano.

E in periodo di Olimpiadi il commento del gestore, Giacomo Iacomino, non poteva che essere in linea con quanto sta accadendo a Tokyo con Jacobs e Timberi (che hanno vinto a sorpresa le gare dei 100 metri e del salto in alto): “È come vincere una medaglia d’oro. È una grandissima soddisfazione. La fascia media è la più popolare, più frequentata, più ricercata. Proprio per questo affermarsi è più difficile poiché rispetto alla fascia alta c’è molta più concorrenza“.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

© Riproduzione riservata

Piero de Cindio