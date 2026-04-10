In Serie A è quasi tempo di verdetti: tra Scudetto, Champions e lotta salvezza, le partite cominciando ad essere sempre meno e a risultare sempre più decisive.

Atalanta-Juventus

Partita a dir poco fondamentale per la corsa Champions. Alla New Balance Arena la Juventus proverà a vincere per sperare di agguantare il quarto posto, occupato da un Como che se la dovrà vedere contro l’Inter capolista. La dea, invece, per provare a tenere vivo il sogno europeo e mettere pressione alle tre appena sopra. La partita, andrà in scena domani alle 20:45, e sarà visibile su Dazn e su Sky.

Como-Inter

In questa partita si può decidere una grossa fetta di scudetto e un’altra altrettanto grande di champions. I lariani di Fabregas vogliono difendere con le unghie il quarto posto, e lo fanno accogliendo al Sinigaglia un’Inter che ha fretta di mettere quanto prima le mani sul titolo. Si preannuncia una partita bollente. Il match si giocherà domenica alle 20:45 e sarà visibile su Dazn.

Cagliari-Cremonese

All’Unipol Domus va in scena un vero e proprio scontro salvezza tra Cagliari e Cremonese. Le due squadre occupano rispettivamente il 16° e il 17° posto e sono distanziate da appena 3 punti. Fischio d’inizio domani alle 15:00, disponibile in chiaro su Dazn.

Frosinone-Palermo

Sguardo alla Serie B, dove in questo turno va in scena uno scontro per la promozione diretta. Il Frosinone occupa attualmente il secondo posto, l’ultimo valido per andare in Serie A senza passare dai playoff. Il Palermo, vincendo questa delicata trasferta, si porterebbe a una sola lunghezza proprio dalla formazione laziale. Una partita sicuramente da non perdere per gli appassionati, che si giocherà stasera alle 20:30 e sarà visibile su Dazn e Prime Video.

West Ham-Wolwerhampton

Uno scontro di bassa classifica in Premier League, dove se le speranze salvezza del Wolwerhampton sono appese a un filo, quelle del West Ham sono ancora tutte in ballo, dato che dista un solo punto dall’uscita della zona calda. La partita si giocherà stasera alle 21:00 e sarà visibile su Sky.

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Riccardo Tombolini