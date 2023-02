Mariano Grillo, vincitore del premio “Massimo Troisi” come migliore attore comico, sarà il mattatore dello spettacolo “Tutto sotto controllo” che debutterà allo storico teatro napoletano “Nuovo San Carluccio” il 25 e il 26 febbraio 2023. Dopo la partecipazione a Zelig, l’artista partenopeo ha scritto questo spettacolo a quattro mani con il geniale autore ed umorista Lello Marangio. L’idea nasce dal desiderio di sintetizzare con una risata liberatoria questi ultimi anni caratterizzati da numerose preoccupazioni: dalla pandemia alla guerra, dai cambiamenti climatici alle inquietudini di ogni giorno che ci portano a vivere male e che ci spingono a pensare che forse, nella nostra vita, non abbiamo più “Tutto Sotto Controllo”.

“Tutto Sotto Controllo” è uno spettacolo comico che con grande ironia fotografa il momento molto difficile che stiamo attraversando e lo fa sottolineando le esagerazioni e i numerosi paradossi. Mariano Grillo propone una lettura divertente e dissacrante del mondo di oggi, lo analizza in chiave ironica, ma al tempo stesso il suo obiettivo è far riflettere su incongruità, contraddizioni e atteggiamenti senza senso che rendono l’uomo meno sereno e tranquillo anche in casa, perché anche in famiglia ci si rende conto di non avere più “Tutto Sotto Controllo” nel rapporto moglie/marito e figli/genitori. Le due date in programma hanno fatto registrare già il sold out e così, a grande richiesta, è stata inserita un’altra data, ovvero venerdì 24 novembre. Anche quest’ultima sold out.

© Riproduzione riservata

Redazione