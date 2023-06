Sarebbe stato ucciso in casa dal padre che si è poi tolto la vita in auto, nel parcheggio antistante il cimitero. Tragedia a Mariglianella, comune in provincia di Napoli, dove nella serata di domenica, poco dopo le 20, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita di Giuseppe Basso, 54 anni, all’interno di un’abitazione in via Torino.

Allertati da una sere di segnalazioni dei vicini, i militari sono intervenuti nell’appartamento ritrovando a terra il cadavere dell’uomo che presentava, da un primo esame, diverse ferite d’arma bianca: l’uomo sarebbe stato ucciso a coltellate al culmine di una lite. Sul posto anche il pm di turno e la sezione rilievi del nucleo investigativo dei Carabinieri di Castello di Cisterna.

Il giallo sulla morte di Basso trova una svolta nel giro di un’ora quando, gli stessi militari ritrovano, nell’area antistante il cimitero, il cadavere del 79enne Telesforo Basso. L’uomo, principale sospettato dell’omicidio del figlio Giuseppe, si sarebbe ucciso con una pistola all’interno della propria auto, lasciata con i fari accesi. Ancora poco chiari i motivi che hanno portato al delitto che potrebbe essere riconducibile a una lite familiare nata probabilmente per motivi economici. Padre e figlio erano già noti alle forze dell’ordine.

seguono aggiornamenti

