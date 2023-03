Ha ucciso la madre di 45 anni a martellate, fracassandole il cranio. È il brutale omicidio commesso a Pinerolo, in provincia di Torino, da un giovane di 23 anni. La tragedia si è consumata questa mattina nell’abitazione di famiglia in via Sommeiller, in centro città.

Il killer, secondo quanto si apprende, sarebbe già stato fermato. Madre e figlio sono entrambi di origini pachistane. A dare l’allarme è stato il marito della vittima: l’uomo ha chiamato i soccorsi che, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. La 45enne era ancora viva quando è stata soccorsa da un’equipe medica della Croce Verde, ma le ferite si sono rivelate troppo gravi.

Sull’omicidio indagano i carabinieri con le indagini coordinate dal pubblico ministero Giorgio Nicola: al momento il movente dietro l’omicidio resta sconosciuto.

Stando a quanto ricostruito da Italpress, il marito della vittima si è recato si è recato al comando della polizia municipale di Pinerolo e ha dichiarato al piantone “Sangue, mio figlio è a terra“. Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell’abitazione in via Sommeiller 32, ha trovato la donna a terra in cucina, il giovane aveva ancora il martello in mano con cui aveva colpito la madre, e non ha proferito parola alla vista degli agenti.

Secondo Repubblica, la famiglia pachistana vive in Italia da almeno 7 anni: tre i figli della coppia, il giovane 23enne in stato di fermo per omicidio volontario, una ragazza di 17 anni non in casa quando la madre è stata uccisa dal fratello e un terzo figlio in Pakistan. Il quotidiano aggiunge che il ragazzo che oggi ha ucciso brutalmente la madre si era già dimostrato violento nei confronti dei suoi familiari: domenica ci sarebbe stata una lite nel corso della quale il padre era rimasto ferito, con tanto di intervento presso l’abitazione di via Sommeiler di una pattuglia della Guardia di Finanza. Il padre però non aveva sporto denuncia dopo la lite di domenica.

(articolo in aggiornamento)

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni