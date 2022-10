Un omicidio ‘accidentale’, come il colpo mortale esploso per errore. È quanto accaduto nella serata di mercoledì 26 ottobre a Riardo, in provincia di Caserta, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Capua e della stazione di Pietramelara hanno arrestato in flagranza per omicidio colposo un 23enne moldavo, responsabile dell’omicidio di una 28enne di Teano.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che mentre i due si trovavano nella camera da letto dell’abitazione familiare della ragazza, l’uomo, dopo aver imbracciato un fucile semiautomatico, lasciato incustodito sul letto, avrebbe puntato l’arma contro la ragazza colpendola mortalmente con un colpo esploso accidentalmente.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi allertati attraverso il numero di pronto intervento 112, contattati dallo stesso autore dell’omicidio. Il personale del 118 giunto sul posto assieme ai militari dell’Arma hanno potuto però solamente constatare il decesso della 28enne.

Sul luogo, oltre all’arma del delitto, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro due fucili con canne sovrapposte. L’arrestato è stato posto a disposizione della competente autorità giudiziaria.

L’ipotesi degli investigatori è che dietro l’omicidio della 28enne vi sia un gioco finito male: ciò che i carabinieri intendono chiarire è anche stabilire perché vi fosse un fucile carico in casa, probabilmente di proprietà di un familiare della vittima.

Redazione

Fabio Calcagni