“Vista la situazione e la controffensiva che sta conducendo l’Ucraina, ho deciso di aumentare la fornitura di armi e attrezzature per consentire di avere capacità di attacco in profondità agli ucraini, pur mantenendo la chiarezza e la coerenza delle nostra dottrina”. Lo ha annunciato il presidente francese, Emmanuel Macron, al suo arrivo al vertice della Nato a Vilnius. Lo riporta la tv francese Tf1. Nello specifico, all’Ucraina verranno forniti razzi a lungo raggio Scalp. “Abbiamo deciso di consegnare nuovi missili – ha proseguito Macron -. Risponderemo alle esigenze espresse dall’Ucraina”.

Macron ha quindi ricordato l’importanza di “inviare un messaggio di sostegno all’Ucraina”. Ma anche, ha proseguito il presidente francese, “di unità della Nato e di di determinazione affinché la Russia non possa vincere questa guerra”. Questa, ha concluso Macron, è la linea “su cui dobbiamo restare”. I missili Scalp sono stati progettati negli anni 90 dall’azienda francese Matra e da quella britannica British Aerospace.

La Germania, inoltre, invierà all’Ucraina armi supplementari per un valore di 700 milioni di euro. Lo riferiscono fonti governative tedesche. Secondo contributore in termini di aiuti militari all’Ucraina dopo gli Usa, la Germania aveva già annunciato il 13 maggio consegne di armi per 2,7 miliardi di euro.

