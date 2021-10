“Stiamo lavorando al ritorno degli ultras in curva perché così lo stadio è un mortorio”. Ad annunciarlo è Edoardo Cosenza, neo assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità del comune Napoli e grande tifosi della squadra oggi allenata da Luciano Spalletti.

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Cosenza ha ricordato: “Sono sempre andato in curva, anche quando da assessore regionale avevo un pass per la Tribuna d’onore ho sempre scelto la curva. Ritorno dei gruppi organizzati in curva? Abbiamo in mente di poter mediare, il sindaco lo sa bene, io e l’assessore De Iesu avremo questo compito. Ci lavoreremo a breve, senza tifo organizzato non ha senso andare allo stadio, infatti non ci sto andando“.

Ultras che nelle prime partite di questo campionato hanno disertato le curve del Diego Armando Maradona perché in polemica contro l’interpretazione del regolamento d’uso dell’impianto e le multe elevate per il mancato rispetto del posto a sedere nei settori più caldi della tifoseria partenopea.

“Dobbiamo fare delle regole – ha aggiunto Cosenza – ma neanche fare una discriminazione. Anche il questore De Iesu è d’accordo. Per esempio possiamo creare una fan zone. Ci sono una serie di aspetti da chiarire. Così lo stadio è un mortorio”.

Incontro Spalletti-ultras: “State vicino ai giocatori”

“Grazie per la vostra vicinanza che è molto importante ma quelli più importanti sono i calciatori, bisogna difenderli, sono loro quelli importanti e bisogna voler bene ai calciatori. Voi siete una forza aggiunta per noi, siete tanta roba se ci state vicini”. Sono le parole di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, rivolte agli ultras partenopei che hanno salutato la squadra prima della partenza per Roma.

Forte delle otto vittorie nelle prime otto giornate di campionato, il Napoli domani scenderà in campo contro la formazione di José Mourinho, in crisi di risultati ma pur sempre temibile, soprattutto tra le mura amiche.

