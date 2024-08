Una fake news lo ha dato per morto per qualche ora. Umberto Bossi è vivo, ed è stato chiamato a smentire la sua scomparsa dopo che Dagospia ha diffuso la notizia del suo decesso. In molti, specialmente all’interno della Lega, hanno cercato di contattare il Senatùr e i suoi familiari per ottenere chiarimenti. La prima rassicurazione è arrivata dal figlio Renzo, poi c’è stato Matteo Salvini, che durante un incontro con Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ha parlato direttamente con Bossi per accertarsi delle sue condizioni.

La chiamata mentre pranzava

Il Senatùr, mentre pranzava, ha ricevuto le chiamate di Matteo Salvini, di altri esponenti di spicco della Lega, e della portavoce Nicoletta Maggi, che si trova all’estero. Con loro, Bossi ha scherzato sul fatto che questa falsa notizia gli avrebbe allungato la vita. Anche le voci secondo cui tutto sarebbe partito da controlli medici o un recente ricovero sono state categoricamente smentite.

Salvini: “Gli avete allungato la vita”

Salvini ha dichiarato: “Abbiamo riso di quest’ennesima bufala giornalistica e gli ho detto che presto andrò a trovarlo per aggiornarlo sull’Autonomia e sui risultati che stiamo ottenendo al governo”. Anche Roberto Calderoli, ministro per le riforme, dopo aver parlato con Bossi, ha confermato all’ANSA: “Ho appena parlato con Umberto Bossi, che è in ottima salute. Abbiamo riso insieme dell’articolo di Dagospia, che sembra avere il potere di allungare la vita. Durante la telefonata abbiamo discusso di autonomia e del referendum”.

