Francesca Albanese entra al Senato, apertole dai populisti come una scatoletta di caviale, tra ali di folla gaudente. Applausi prima ancora di parlare, per la Relatrice Speciale Onu meno imparziale che la storia ricordi. La conferenza stampa che tiene, promossa dalle opposizioni a Palazzo Madama, parla chiaro: «L’economia del genocidio» la colloca al di fuori della dialettica diplomatica che dovrebbe tenere. Pazienza. Le opposizioni la vogliono così. Battagliera, ostinata. E non solo la apprezzano, la amano. Blandendola in ogni modo, le stanno aggrappate alla kefiah come fosse quel «sudario dei martiri» di cui straparlano, unendo sacro e profano.

Francesca Albanese è una icona. Ed è potuta diventare icona in forza della debolezza generale di una sinistra che non ha leader forti, né tantomeno idee chiare. E che quindi è pronta a innamorarsi della prima figura capace di leadership che passa. Lo si era già visto, in tono minore, con altri. Con personalità prestate dall’impegno internazionale alla politica come Laura Boldrini. Con un testimonial dei diritti e delle minoranze come Aboubakar Soumahoro. Con le Sardine, che non più in là di qualche anno fa avevano riempito l’altrettanto iconica Piazza San Giovanni. Con Ilaria Salis, diventata per l’intera campagna elettorale un simbolo e poi rivelatasi, alla prova dei fatti, un’eurodeputata evanescente. Ci sarebbe, nel mirino dei «selezionatori» per il vivaio del centrosinistra, anche Rula Jebreal, che racconta il Medio Oriente da New York, e quindi risponde perfettamente ai canoni estetici del pietismo vellutato e profumatissimo della sinistra atticista. Neanche Francesca Albanese frequenta Gaza.

«Ci sono stata, ma ora mi fermerebbero ai posti di controllo israeliani», si schernisce lei a La7, dove Luca Telese e Marianna Aprile la invitano per una cerimonia del tè. La Relatrice Speciale si sente talmente a casa da offrire al pubblico un approccio un tantino verace sulla questione mediorientale: «Bisogna che Israele si levi di mezzo», i termini esatti con cui inquadra l’analisi frutto dei suoi lunghi anni di lavoro. Davanti a tanto carisma, cedono anche le ultime resistenze.

Il centrosinistra prende a contendersela. La vogliono Pd, M5S, Avs. Che si offrono già di candidarla per le prossime elezioni. Magari in quel Senato nel quale ieri si è sentita di casa. Con collegio sicuro nel feudo progressista del salernitano, blindato da De Luca, nella sua Campania. Lei, da irpina, conosce bene la politica. La mastica da sempre. Non se ne tiene affatto alla larga. E non può che sorridere davanti al coro adorante che la cita ogni due tweet. Dai banchi dell’opposizione arriva un coro di sostegno a Francesca Albanese, relatrice Onu sui diritti nei territori palestinesi, e di dura condanna verso il governo Meloni. Per il senatore Avs Peppe De Cristofaro, Albanese ha «squarciato il velo di ipocrisia» su Gaza con un lavoro che va difeso dal «linciaggio mediatico» orchestrato dalla destra. Susanna Camusso (Pd) chiede di «riconoscere lo Stato di Palestina» e di «interrompere gli accordi militari» con Tel Aviv. La senatrice M5S Alessandra Maiorino critica il clima di «diffamazione tossica» contro Albanese, accusando il governo di «lavarsi la coscienza» mentre rifiuta le risoluzioni Onu su tregua e riconoscimento.

Infine, Elly Schlein, segretaria del Pd, quasi a rivendicare per sé la leadership del centrosinistra, non cita Albanese ma non si esime dall’incensarne le conclusioni. E sollecita l’Italia a seguire l’esempio di Francia, Spagna e Irlanda: «Riconoscere subito lo Stato di Palestina, perché è giusto». Non sappiamo se uno Stato palestinese vero e proprio otterrà mai un seggio all’Onu. Siamo però pronti a scommettere che un seggio sicuro lo otterrà Albanese: Camera o Senato? Nei banchi del Pd, M5S o Avs? Queste sì che rimangono domande aperte. Non ancora per molto.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

