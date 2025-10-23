Una serata dedicata all’anniversario dell’Università di Gerusalemme: la ricorrenza dei primi 100 anni dell’ateneo verrà festeggiata questa sera a Milano, presso il Teatro Franco Parenti nella Sala Café Rouge, in un evento che prenderà il via alle ore 18:00.

La cerimonia, introdotta da Massimo Recalcati, prevederà i saluti di Elisa Bianchi (Presidente A.U.G.) e Yossi Gal (Amb. Vice President Hebrew University). In sala verrà proiettato il video di presentazione dell’istituto e a seguire prenderà il via il dibattito con la partecipazione di Ferruccio De Bortoli (Chairman Memoriale Shoah), Sergio Barbanti (già Ambasciatore d’Italia in Israele), Sergio Della Pergola (Professore Emerito Università di Gerusalemme), Marcello Fidanzio (Università della Svizzera Italiana), Mons. Pier Francesco Fumagalli (Dottore Emerito della Biblioteca Ambrosiana) Carlo Ginzburg (Laureato honoris causa all’Università di Gerusalemme), David Meghnagi (Università degli Studi Roma Tre) e Maurizio Molinari (Giornalista ed ex allievo dell’Università di Gerusalemme).

© Riproduzione riservata

Redazione