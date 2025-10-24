Una persona è stata investita sui binari del treno nei pressi della stazione di Colonna Galleria, fermata della tratta Roma-Cassino. L’incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, quando un convoglio in transito sulla linea è stato costretto ad arrestarsi dopo l’impatto. Trenitalia, in una nota ufficiale fa sapere che la circolazione dei treni è sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, con le prime inevitabili ripercussioni sul percorso. Al momento in cui si scrive sono stati cancellati diversi treni regionali in partenza da Roma Termini: il 126123 delle 15:42, il 20209 delle 15:49, il 12627 delle 16:07, il 12713 delle 16:14, il 20211 delle 16:49 e il 12629 delle 17:007.

Seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione