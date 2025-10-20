Un nuovo probabile stop nel settore dei trasporti, con disagi annunciati nella giornata di martedì 21 ottobre per milioni di italiani, pendolari e viaggiatori, quando prenderà il via un nuovo sciopero nazionale di 24 ore, a partire dalle 00:00 e fino alle 23:59. A indire la protesta sono state le sigle sindacali COBAS Lavoro Privato, Coordinamento Ferrovieri e Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione RFI. Lo sciopero coinvolgerà il personale tecnico che lavora dietro le quinte per garantire l’efficienza di binari, segnali e stazioni — figure fondamentali per la sicurezza e la regolarità della rete ferroviaria. Pur non essendo previsti blocchi diretti alla circolazione dei treni, sono possibili ritardi o rallentamenti lungo le principali tratte.

Redazione

Luca Frasacco