Il cadavere di un uomo semi carbonizzato è stato trovato dalla polizia all’esterno di un’auto in via Duchessa di Marigliano a Marigliano, comune in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione degli agenti del commissariato di Nola, intervenuti sul posto poco dopo le 11.30, la vittima è un giovane di 27 anni.

In via di ricostruzione la dinamica di quanto accaduto con gli investigatori che, al momento, non escludono alcuna ipotesi, anche quella del suicidio. Accanto all’auto (una Fiat Punto di colore bianco), non interessata dalla fiamme, c’era una tanica di benzina e poco distante il corpo senza vita dell’uomo.

Al vaglio le telecamere presenti nella zona per cristallizzare quanto avvenuto oltre alle eventuali testimonianze delle persone presenti al momento dell’accaduto. Investigatori che stanno anche ascoltando i familiari per 27enne per ricostruire le ultime ore di vita.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo