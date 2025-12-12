Da oggi è possibile guardare URANIA NEWS sul canale 511 di Sky Stream e Sky Glass. Questa operazione rappresenta un passaggio chiave nella crescita del progetto editoriale, con un impatto diretto sul suo posizionamento e sulla capacità di intercettare un pubblico ad alto valore aggiunto.

L’ingresso nella sezione News di Sky rafforza infatti una strategia industriale già avviata con URANIA TV sul digitale terrestre (canale 260) e con la distribuzione sui principali FAST Channel internazionali – Samsung TV Plus, LG Channels, Rakuten TV, Plex e Titan OS – che ha permesso di raggiungere 50.000 utenti unici al giorno e oltre 2 milioni di accessi mensili. Risultati che confermano la solidità del percorso di crescita e la rilevanza di un’offerta editoriale specializzata e a elevato contenuto professionale.

La nuova collocazione su Sky consente a URANIA NEWS, canale su cui va in onda anche il programma “L’Economista” in collaborazione con Il Riformista, di entrare in un contesto che valorizza la sua identità editoriale, grazie a un pubblico più qualificato e a una forte penetrazione nel segmento corporate e istituzionale, ampliando così la visibilità nella fascia dedicata all’informazione professionale. Questo passaggio consolida la missione di URANIA di diventare un hub capace di ricostruire un dialogo positivo tra economia reale, istituzioni, società civile, imprese e giovani generazioni, superando la polarizzazione dell’informazione generalista.

Come sottolinea Giampiero Zurlo, editore e Presidente di URANIA Media, “l’ingresso di URANIA NEWS su Sky Stream e Sky Glass rappresenta uno snodo strategico nella nostra crescita. Non è soltanto un ampliamento della distribuzione, è una piena legittimazione della nostra visione”. Una scelta che conferma la solidità del modello multimediale di URANIA e apre una fase nuova, orientata alla crescita nel mercato dell’informazione di qualità.

Redazione