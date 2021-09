Rita De Crescenzo, nota TikToker napoletana, si è sentita male mentre era in strada ed è svenuta. Poi in preda alle convulsioni ha iniziato a gridare e ad agitarsi a terra. Subito è stata soccorsa dal 118 che l’ha stabilizzata e portata in ospedale. Lo spavento è stato grande per i presenti ma l’influencer sembra essere fuori pericolo.

Tutto è successo alle 12.45 in via Medina, davanti alla chiesa della Pietà dei Turchini a Napoli. Molti hanno notato che la donna si stava sentendo male e sono accorsi per soccorrerla. In tanti l’hanno riconosciuta per i suoi video su TikTok che raggiungono migliaia di visualizzazioni e si sono accalcati incuriositi. La calca ha reso i soccorsi più complicati.

Sul posto è intervenuto il 118 per soccorrerla. Ad intervenire la postazione Crispi con la dottoressa Rossella Di Leva, l’infermiere Antonella Vacca e l’autista Vincenzo Micucci. L’equipaggio del 118 è riuscito a calmarla e poi l’ha trasportata all’Ospedale del Mare per accertamenti. La donna è già stata soccorsa altre volte perché in preda a crisi epilettiche.

Rita De Crescenzo ha raggiunto su TikTok oltre 650mila follower, più di 30 milioni di like. È diventata praticamente una star del social network cinese basato sui video e che trova larga fetta del suo target nei giovanissimi. De Crescenzo ha quarant’anni, vive al Pallonetto di Santa Lucia, quartiere a ridosso del Lungomare a Napoli. È considerata ormai praticamente un’influencer, visto l’ampio seguito, anche se la sua figura è divisiva, spesso considerata negativa, soprattutto in virtù dei suoi trascorsi con la Giustizia.

Elena Del Mastro Laureata in Filosofia, classe 1990, è appassionata di politica e tecnologia. È innamorata di Napoli di cui cerca di raccontare le mille sfaccettature, raccontando le storie delle persone, cercando di rimanere distante dagli stereotipi.

