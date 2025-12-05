Si è svolta sul Sagrato del Duomo di Napoli la IV edizione del Premio “Dar Voce” – Festival della musica e cultura napoletana, con il patrocinio del Comune di Napoli. A condurre la serata, con brio e tante emozioni, il Direttore Artistico Diego Di Flora e l’influencer Teresanna Pugliese.

Una serata magica che ha visto salire sul palco artisti in grado di portare l’arte canora e non solo di Napoli nel Mondo, valorizzando l’immenso valore culturale della città. Il premio fortemente voluto da Massimo Pepe, presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, e realizzata in collaborazione con l’Assessore al Turismo Teresa Armato, ha però una connotazione realmente partenopea perché creato per i napoletani, del quartiere, che hanno avuto l’occasione di applaudire i propri beniamini in una piazza piena, che si è scatenata al ritmo della musica.

Obiettivo dell’oramai consolidato appuntamento, è stato di valorizzare il territorio partenopeo nella sua tradizione popolare e culturale, conferendo premi a coloro che si sono contraddistinti nella propria arte, canora, ma non solo, città favorendo lo sviluppo e la crescita artistica di Napoli, culla per eccellenza della melodia e della prosa in tutto il Mondo. Ad essere premiati: Paola Iezzi; Ste; Emanuele Palumbo; Raiz; Viscardi; Gli Arteteca; Le One; Ivan Granatino; Mr Hyde; Rico Femiano.

I premi sono stati conferiti, tra gli altri, dal vicesindaco, Laura Lieto, dagli assessori Armato, Vincenzo Santagata, dall’assessore neo eletto consigliere regionale Luca Trapanese, dal capo di Gabinetto Maria Grazia Falciatore, dall’artista Peppe Lanzetta. I premi sono stati realizzati da Massimo Argentiere.

Riconoscimenti dal valore simbolico e culturale, dunque ma senza dimenticare la finalità benefica della kermesse, durante la quale, grazie al supporto di sponsor e sostenitori, è stato devoluto un contributo economico a favore dei progetti per i bambini della Fondazione Santobono Pausilipon, consegnato alla Direttrice Flavia Matrisciano, grazie al sostegno di Lux Cafe, Gelateria Polo Nord, Amato e Ordine dei Farmacisti.

