Uccide la madre, poi confessa quanto appena fatto mentre è al bar con un amico. E’ stata la telefonata di quest’ultimo ad avvertire la polizia di quanto avvenuto nelle prime ore di martedì 16 novembre all’interno di un’abitazione in via Fratelli Rosselli a Modena. Il corpo senza vita della vittima, un donna di 71 anni, è stato ritrovato dagli agenti, aiutati ad entrare nell’appartamento dai vigili del fuoco. Non è ancora chiaro come la donna sarebbe stata uccisa. Saranno gli accertamenti della Squadra Mobile e della Scientifica, oltre agli esiti dell’autopsia disposta dal pm di turno, a far luce sulle cause del decesso.

L’uomo, il 48enne Carlo Evangelisti, è stato portato in Questura ed è da ore sotto interrogatorio. Stando a quanto ricostruito al momento dagli investigatori, il rapporto tra la povera vittima e il figlio era logorato da tempo. Secondo le testimonianze dei vicini, i litigi erano sempre più frequenti così come l’intervento delle forze dell’ordine per sedare le continue liti. Il 48enne risulta essere stato seguito dal Servizio per le tossicodipendenze a fronte di problemi di alcolismo.

Gli stessi vicini hanno riferito di aver sentito delle urla provenire dall’abitazione nella tarda serata di ieri. Non è ancora chiaro, al momento, l’orario in cui è avvenuto il delitto. Non è escluso che la donna possa essere stata uccisa nel cuore della notte, con l’uomo poi uscito di casa in mattinata per recarsi al bar dove, una volta incontrato l’amico, ha poi confessato l’omicidio.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

