Valentina Belotti, 43 anni, è la prima italiana a vincere la Empire State Building Run Up, una gara di corsa in salita di 1.576 gradini su 86 piani dello skyline di Manhattan. Ha dominato la competizione fin dall’inizio, completando la salita in 12 minuti e 37 secondi. La gara è giunta alla sua 45esima edizione, con la partecipazione di corridori professionisti, celebrità e atleti selezionati tra migliaia di aspiranti.

Quest’anno l’Italia può vantare non solo la vittoria di Belotti, ma anche il terzo posto nella categoria maschile con Fabio Ruga, e il quarto posto con Emanuele Manzi, il marito di Valentina. “Spesso ci alleniamo insieme, mi sostiene molto – racconta al Corriere della Sera -. Ma le mie gare sono un impegno economico, oltre che fisico. Per questo ringrazio gli Amici del Trofeo Nasego, che hanno finanziato il viaggio. È loro merito se sono qui oggi”.

Valentina, originaria di Temù, Brescia, è capitana della Nazionale di corsa in montagna ed è conosciuta per la sua passione per la corsa e la scalata. Ha già vinto gare di “towerrunning” in diversi grattacieli in giro per il mondo, e continua a cercare nuovi traguardi nonostante gli infortuni passati.

Il prossimo obiettivo è confermarsi campionessa italiana alla chilometro verticale il 15 ottobre. Per ora, si gode la vista di New York.

