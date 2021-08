Valentino Rossi parlerà oggi pomeriggio alle 16:15. Conferenza stampa alla Red Bull Ring, sede della prima delle tappe austriache del Motomondiale. Ed è un annuncio che mette tutti gli appassionati e i tifosi del “The Doctor” in attesa e in apprensione. Annuncerà il ritiro? O forse un nuovo capitolo della sua carriera? Ancora tutto da capire e da svelare. Per i termini in cui è stata presentata, sembra un appuntamento con il futuro, un bivio, il destino del 46 in un pomeriggio.

Continuare o ritirarsi? È questo l’interrogativo che insegue il campione di Tavullia dall’inizio della stagione almeno, se non da prima. Rossi ha sempre osservato a chi gli chiedeva che la risposta sarebbe arrivata dalla pista, dai risultati. La Gazzetta dello Sport ragiona proprio sulla possibilità di competere ancora, e quindi di vincere, del “Doctor”. Al Mugello Rossi è arrivato decimo, quattro volte ai punti su nove gare, tre ritiri e due zeri, 17 punti e 19esima posizione in campionato. Quello del 2021 è il peggior inizio di stagione nella sua carriera.

Altra ipotesi è quella di salire in sella con il team VR46 che nel 2022 schiererà due Ducati. Rossi non si è mai sbilanciato ma l’appeal del progetto – che potrebbe durare almeno cinque anni – tra VR46 e Tanal Entertainment Sport & Media, la holding del principe Al Saud potrebbe spingerlo a lanciare in pista Moto GP il progetto. Il principe saudita pressa.

Oppure Rossi potrebbe finalmente confermare l’accordo tra il suo team e Aramco annunciando i due piloti per la prossima stagione? Intorno al progetto, dall’annuncio della partnership lo scorso aprile, è sempre aleggiata una certa aura di mistero. I piloti potrebbero essere Luca Marini, per il quale una posizione sembrerebbe blindata, e il giovane Marco Bezzecchi, protagonista in Moto2, che scalpita per la top class. E il “Dottore” potrebbe intanto continuare con un’altra squadra per dare spazio ai giovani dell’Academy.

È tutto appeso tuttavia alla decisione del “Dottore”. TgCom scrive che nel paddock di Spielberg c’è aria di addio. Rossi ha 42 anni, ha corso 26 stagioni nel campionato del mondo. Ha vinto nove titoli in tutto, è già una leggenda.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano