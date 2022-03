Traffico in tilt, tensione e una forte ‘botta’. Momenti di tensione questa mattina nel cuore di Napoli, a pochi metri dalla Stazione Centrale del capoluogo campano, dove gli artificieri della Polizia hanno fatto brillare una valigetta sospetta lasciata da ignoti su corso Meridionale, zona che soprattutto di notte è frequentata da clochard.

Proprio corso Meridionale, arteria molto trafficante che porta al Centro Direzionale, è stata bloccata al traffico per consentire l’intervento degli agenti delle forze dell’ordine. Diverse le volanti intervenute assieme agli artificieri, mentre nell’area il traffico è andato ovviamente in tilt per oltre mezz’ora.

All’interno della valigetta, hanno poi scoperto gli agenti della polizia, è stata rinvenuta in particolare alcune siringhe e del bicarbonato.

(in aggiornamento)

