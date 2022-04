Il mare, qualcosa da bere, le parole e gli scrittori stessi a raccontarle, spiegarle, offrirle direttamente ai lettori. È quello che succederà con la rassegna curata da Vincenzo Imperatore al Lido Varca d’Oro di Varcaturo, Napoli. Varcautori sarà un appuntamento snocciolato in sei date da aprile a settembre, a ingresso libero. A raccontare le loro opere saranno personaggi del calibro di Beppe Signori, Gianluca Barbera, Salvatore Bagni e Bruno Giordano.

Sulla spiaggia e sul prato, nella struttura del litorale domitio-flegreo diretta dal patron Salvatore Trinchillo, si parlerà di sport e finanza, amicizia e sconfitta, calcioscommesse e Giustizia. Gli autori saranno scrittori veri e propri e giornalisti, sportivi, professionisti autori di storie private, romanzi, autobiografie, indagini, mémoires e saggi. A tenere il ritmo delle conversazioni sarà Vincenzo Imperatore, responsabile e curatore del progetto Varcautori. Imperatore dialogherà di volta in volta con ciascun ospite, offrendo l’opportunità di illustrare contenuti e retroscena espressi nelle pagine e, man mano, coinvolgendo la platea di lettori che parteciperà agli incontri. Al termine di ogni appuntamento con i protagonisti, per gli spettatori ci sarà la possibilità di chiacchierare con gli autori e rilassarsi con degustazioni di gastronomia doc. Partner della rassegna letteraria sulla spiaggia è “La Libreria di Antonio Gambardella” (via Ripuaria 203).

“Sono onorato di dirigere una manifestazione letteraria con la fiducia di un imprenditore illuminato quale è Salvatore Trinchillo – dichiara Vincenzo Imperatore – ma soprattutto sono felice perché vivremo a contatto diretto con una delle grandi passioni delle persone: i libri. Ho cercato di garantire trasversalità nei temi trattati, dalla politica alla finanza, dallo sport ai valori umani, dalla musica alla storia, sperando di poter interessare un pubblico eterogeneo. Mi sono concentrato sul personaggio-autore per trascorrere una piacevole serata, sperando possa essere un momento privilegiato di conoscenza di personalità ricche di cultura e di fascino”.

Il via alla rassegna giovedì 28 aprile alle ore 19:00 con Gianluca Barbera che presenterà il suo L’ultima notte di Raul Gardini, a trent’anni dall’esplosione del ciclone Mani Pulite, che analizza e indaga la vicenda dell’ambizioso imprenditore-finanziere ravennate morto suicida nell’estate 1993 a Milano nelle stanze maestose di Palazzo Belgioioso. Thriller già opzionato dai Manetti Bros per un adattamento seriale televisivo. Si parlerà poi di basket, del mito Kobe Bryant con Christopher Ward; di calcio e calcio scommesse oltre che di malagiustizia con Beppe Signori e dello Scudetto del Napoli con Salvatore Bagni e Bruno Giordano.

Il calendario di Varcautori:

28 aprile ore 19

Gianluca Barbera presenta L’ultima notte di Raul Gardini (Chiarelettere)

12 maggio ore 19

Christopher Ward presenta Il mio Kobe (Baldini & Castoldi)

26 maggio ore 19

Beppe Signori presenta Fuorigioco (Sperling & Kupfer)

9 giugno ore 19

Salvatore Bagni e Bruno Giordano presentano Che vi siete persi … (Sperling & Kupfer)

7 luglio ore 20

Michelangelo Iossa presenta Raccontare la musica: un viaggio tra parole e note con il biografo delle leggende della musica

8 settembre ore 21.30

Marco Travaglio presenta Mani Pulite, la vera storia (Chiarelettere)

