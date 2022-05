Intorno alle 17.20 del primo maggio un vasto incendio è divampato nella zona di Gianturco, a ridosso del Centro Direzionale. Una nube fittissima di fumo nero si alzata verso l’alto, visibile da molti punti della città. In tanti allarmati hanno notato il fumo e hhanno allertato i vigili del fuoco che subito sono intervenuti per arginare l’incendio. Dalle prime informazioni rese dai Vigili del Fuoco si tratterebbe di un grosso incendio scoppiato nel campo rom a Gianturco. Le fiamme sono divampate velocemente tanto da colpire anche parte dell’ ex mercato ortofrutticolo. Per il momento non sono state segnalate vittime.

In aggiornamento…

