Dramma durante la serata del Redentore a Venezia dove in seguito ad un incidente, avvenuto nel bacino di San Marco al termine dello spettacolo pirotecnico, una barca ha urtato una briccola (una struttura composta da pali, utilizzata per indicare le vie d’acqua nelle lagune) e il giovane, un 28enne, che si trovava alla guida della piccola imbarcazione, insieme ad altre due amiche, è caduto in acqua e non è più riemerso.

L’incidente è avvenuto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Le due giovani sono rimaste illese mentre i vigili del fuoco, che si trovavano di servizio alla manifestazione, sono arrivati velocemente sul posto, con i sommozzatori, ma hanno potuto solo recuperare il corpo del ragazzo, rimasto sul fondo.

Sembrerebbe che un’onda anomala, forse causata dal traffico di tante imbarcazioni in movimento, abbia destabilizzato la barca. Ma toccherà alle forze dell’ordine stabile l’esatta dinamica di un incidente costato la vita a un ragazzo di 28 anni.

Una tragedia in una notte storia per Venezia per la tradizionale Festa del Redentore, celebrata in ricordo della liberazione dalla peste del 1575. Secondo alcune stime pare fossero presenti centomila persone, in gran parte sulle rive mentre circa 30mila persone hanno ammirato invece i fuochi dalle oltre 4.000 barche presenti.

Redazione

Ciro Cuozzo