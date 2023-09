Ieri sulla passerella della Mostra Cinematografica di Venezia si è svolto un inatteso flash mob contro la violenza di genere ed i femminicidi. Protagoniste trentadue parlamentari, sia deputate che senatrici, che fanno parte della Commissione Bicamerale d’inchiesta su tali temi . L’evento è stato guidato dalla presidente della commissione, l’onorevole Martina Semenzato e dalla Senatrice Daniela Sbrollini.

Hanno affiancato le parlamentari alcune esponenti dell’organizzazione “Dire“, che hanno risposto favorevolmente all’invito della Commissione. Le manifestanti hanno attraversato il red carpet indossando abiti e calzature rosse e magliette bianche. Gli abiti sono stati realizzati dalla stilista Antonia Sautter. Le t-shirt delle parlamentari portavano la scritta “un passo in avanti per la libertà delle donne”, mentre le attiviste dell’organizzazione “Dire” avevano cartelli che insieme formavano il messaggio “gli uomini violenti sono una realtà, noi lottiamo per la libertà di ogni donna”.

Redazione