Kanye West è stato sorpreso in atteggiamenti decisamente ambigui e ha suscitato non poche polemiche in Italia e all’estero. In un video si vede il notissimo rapper intento a mostrare il suo fondoschiena nudo durante un’amorosa gita in barca con la sua “moglie” Bianca Censori.

Non si capisce esattamente il motivo di questo gesto ma c’è chi ipotizza che stesse compiendo un atto sessuale all’interno del taxi boat. Ipotesi avvalorata dalla stampa inglese mentre la coppia continua a fare scalpore durante il viaggio a Venezia.La notizia è stata ripresa da diverse fonti giornalistiche straniere, tra cui il Daily Mail e TMZ.

Kanye e la sua compagna sono stati sorpresi in un momento che i più maliziosi hanno descritto come “intimo”. In questo contesto, “intimo” è stato usato come un sinonimo di “sessuale”, piuttosto che di “privato”, considerando che si trovavano in un luogo pubblico e visibile a tutti. Nelle immagini e nei video che sono emersi, è possibile notare Kanye con i pantaloni abbassati. Di fronte a lui, leggermente più in basso, si trova la sua “compagna” Bianca, la quale è stata descritta dalla stampa inglese come “accoccolata sulle sue ginocchia”. La coppia è apparsa beatamente ignara dei gruppi di turisti che passavano davanti a loro con i telefoni in mano mentre davano vita al loro spettacolo amoroso.

Le immagini sono state acquisite dalla polizia locale di Venezia: se i sospetti dovessero diventare certezze e le malizie essere confermate, per Kanye West e Bianca Censori potrebbe scattare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, cosa che molti lettori (già sul sito del The Sun) invocano nei confronti di una coppia spesso intenta ad apparire e provocare. Secondo le voci raccolte dal Sun, infatti, a preoccuparsi delle immagini che stanno letteralmente facendo il giro del web, sarebbe proprio l’ex moglie del rapper.

