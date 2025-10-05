Le Ragioni di Israele
Vergogna all’Università di Pisa. Il sapere chiuso con le catena
Nel 1990 c’è stata l’ultima coda degli anni della contestazione nelle università. L’occupazione della Pantera durò circa due mesi in tutta Italia. Aveva scopi che riguardavano il rapporto tra università e privati, quindi contestava adeguatamente un sistema di produzione del sapere umanistico e scientifico. A Pisa nessuno si sognò di mettere le catene alle porte delle facoltà e dei dipartimenti: l’università era occupata ma aperta alla città. Oggi si chiude il sapere con le catene.
© Riproduzione riservata