Nel 1990 c’è stata l’ultima coda degli anni della contestazione nelle università. L’occupazione della Pantera durò circa due mesi in tutta Italia. Aveva scopi che riguardavano il rapporto tra università e privati, quindi contestava adeguatamente un sistema di produzione del sapere umanistico e scientifico. A Pisa nessuno si sognò di mettere le catene alle porte delle facoltà e dei dipartimenti: l’università era occupata ma aperta alla città. Oggi si chiude il sapere con le catene.

Redazione