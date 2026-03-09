Viviamo giorni che richiedono nervi saldi e pragmatismo. Il quadro internazionale è attraversato da conflitti che, pur non coinvolgendoci militarmente, si fanno sentire pesantemente su economia, energia e costo della vita oltre che sul sentiment diffuso dell’opinione pubblica. Senza cedere a facili allarmismi, la realtà oggettiva è che l’Europa e l’Italia navigano in acque agitate: le incognite geopolitiche superano di gran lunga le certezze passate. In questo quadro, la tenuta del sistema Italia non è un concetto astratto, ma lo scudo quotidiano per proteggere il nostro tessuto produttivo e la coesione sociale.

È partendo da questa inaggirabile premessa che va letta la campagna per il referendum del 22 marzo, già preda della più banale delle polarizzazioni: scarsissima attenzione al merito dei quesiti, molta propaganda, tante falsificazioni. D’altronde, la fisiologia della nostra politica ci insegna che i passaggi referendari si sono caricati sempre di significati pretestuosi e fuorvianti, trasformandosi in occasioni per misurare i rapporti di forza tra gli schieramenti in campo. Stavolta però c’è da porsi un problema molto più serio: le ricadute istituzionali e pratiche del voto. È indubbio che un’eventuale vittoria del “No” aprirebbe scenari di fibrillazione. Nel normale gioco delle parti, una bocciatura verrebbe usata da molti per ridiscutere gli equilibri e tentare la spallata. In un’epoca di pace e prosperità, queste dinamiche rappresenterebbero il normale – per quanto caotico – respiro della Repubblica. Una fisiologica pausa di riassestamento che il sistema assorbirebbe senza danni sistemici.

Ma la vera domanda è: oggi l’Italia ha il margine di manovra per permettersi una fase di introversione politica, se non di paralisi istituzionale e di stallo decisionale? Osservando le dinamiche globali, la risposta appare chiara. Un Paese che deve negoziare in Europa, attrarre investimenti, gestire risorse strategiche e mantenere credibilità internazionale ha bisogno, prima di ogni altra cosa, di continuità. Ogni vuoto di potere, ogni mese perso a ricalibrare alleanze, rischia di tradursi in un ritardo imperdonabile sulle sfide imposte dalla realtà.

Ecco perché la stabilità diventa il vero ago della bilancia di questa consultazione. Depurato dalle tifoserie, il ragionamento è puramente pragmatico.

Chi guarda con realismo al quadro esterno e ritiene che l’interesse primario della nazione sia non disperdere energie in logoranti tatticismi interni, deve trarre una conseguenza lineare: se si vuole la stabilità del Paese, è bene auspicare la vittoria del “Sì”. Non è assolutamente una cambiale in bianco al governo, ma una scelta di responsabilità. Con un mondo in continua turbolenza, l’ancora di salvezza per l’Italia è garantire la governabilità e la saldezza delle istituzioni.

