All’ombra del Vesuvio esiste un ecosistema di eccellenze che abbraccia tanto le imprese locali quanto gli itinerari turistici, a molti ancora sconosciuto. Vesuvius Cultural Tourism ha un obiettivo ambizioso: quello di raccogliere questo patrimonio e metterlo sotto un unico cappello, con lo scopo di creare squadra tra i player del settore e restituire valore a un territorio “a volte svilito”, come lo definisce Salvatore Graziano, ideatore del portale. E sistemarlo tutto in un’App a portata di utente che arriva da tutte le parti d’Italia e del mondo.

Nata sulla scorta della lunga esperienza della “Social firm” guidata dallo stesso Graziano, Vesuvius Tourism App vuole diventare aggregatore di offerte di un turismo culturale lento e sostenibile, che vuole promuovere le ricchezze dei percorsi turistici integrati che vanno dai Campi Flegrei al Vesuvio fino ad arrivare alle isole del Golfo, passando per i vicoli del Centro Storico di Napoli e per le meraviglie dei siti archeologici dell’area vesuviana, rendendolo inclusivo, sostenibile ed eco friendly.

Sono già circa 50 le imprese turistiche e gli stakeholder coinvolti nella creazione degli itinerari turistici che Vesuvius Cultural Tourism andrà a proporre, ma in questi mesi l’attività si concentra nell’allargare l’offerta chiamando a raccolta quanti accolgono e appoggiano la filosofia della piattaforma. Nei primi mesi del 2022 Vesuvius Tourism sarà App per il B2B e ha già confermato la sua presenza nelle più importanti fiere nazionali ed internazionali del turismo, per arrivare infine sui device degli utenti nel 2023.

“Con lo sviluppo, che si avvia alla conclusione, di Vesuvius Tourism App – spiega Graziano – abbiamo puntato lo sguardo su ciò che ci appartiene e adesso è nostra intenzione incentivarlo. Creando una rete d’impresa e favorendo gli accordi con le amministrazioni pubbliche locali siamo certi di sviluppare occupazione giovanile riducendo il fenomeno dei talenti in fuga e il rischio al crimine. Occorre essere parte attiva per valorizzare la storia e le tradizioni di un luogo millenario fatto di architettura e arte, santuari e siti archeologici, artigianato locale ed enogastronomia”.

“Entrare nel Club di Vesuvius Tourism significa entrare in un circuito che con competenza promuoverà in Italia e all’estero l’offerta turistica culturale della linea costiera del golfo di Napoli, attraverso uno strumento innovativo, digitale e di business friend quale è Vesuvius Tourism App, inoltre organizzeremo eventi, mostre e corsi di formazione per il turismo”.

SU VESUVIUS TOURISM

Vesuvius Cultural Tourism è la “naturale” evoluzione di un percorso avviato già nel 2017 da Graziano con altri imprenditori del territorio. Una storia che nasce con “Città Nostra APS”, oggi trasformata in “Vesuvius Cultural Tourism SRL – Impresa Sociale”, e che ha portato al “patto dei sindaci” nel concept Vesuvius Campania Felix. Con Vesuvius Tourism App adesso Graziano intende unire l’area flegrea alla Costiera, in una sola offerta turistica culturale con l’obiettivo di creare un modello di riferimento per il Social Business.

“Il nostro obiettivo – conclude l’imprenditore sociale – è quello di far conoscere a tutto il mondo la bellezza dei tesori del Vesuvio, le meraviglie paesaggistiche del golfo di Napoli e la straordinaria ospitalità dei partenopei”.

Vesuvius Tourism App sarà presentata agli stakeholder e alle imprese turistiche alla prossima Borsa Mediterranea del Turismo XXV Edizione – Napoli 18 |19 | 20 marzo 2022.

