Sport, socialità e inclusività: sono queste le tre caratteristiche del Fight For Naples (F4N) 2025. L’evento che unisce il pugilato e le arti marziali all’intrattenimento, giunto alla sua quarta edizione, si svolgerà dal 19 al 22 febbraio presso il PalaEden, all’interno del parco divertimenti di Edenlandia, ingresso da viale Kennedy. L’iniziativa di richiamo nazionale è patrocinata dal Comune di Napoli, dalla X° Municipalità, dal Coni, dal Comitato Paralimpico ed ha il sostegno della V° Municipalità, della Federazione Pugilistica Italiana e della Federkombat.

F4N PER IL SOCIALE

L’evento dedicato agli sport di combattimento inizia con una tre giorni tutta dedicata al sociale; da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 febbraio ci saranno workshop, seminari ed esibizioni dimostrative aperte a tutti e gratuite, durante le quali coach e atleti professionisti racconteranno la propria esperienza, offrendo al pubblico anche la possibilità di ‘allenarsi’. Tre giorni dove i protagonisti saranno proprio i giovani con una particolare attenzione ai ragazzi con disabilità, vittime dell’evasione scolastica e di contesti sociali difficili, perché il F4N vuole affermare che lo sport è un diritto di tutti e non ha barriere. Fondamentale sarà anche il ruolo delle Municipalità e delle associazioni e onlus del terzo settore come l’Associazione A Ruota Libera della Cooperativa Incontatto (V° Municipalità). Al termine di questa tre giorni, spazio alla Cerimonia del Peso prevista venerdì 21 febbraio alle 18 sempre presso il Pala Eden. E infine sabato 22 febbraio via al F4N, il ‘main event’ con i match in programma che vedranno salire sul ring giovani campioni napoletani e italiani, il tutto intervallato da numerosi momenti di intrattenimento.

IL PROGRAMMA

Da mercoledì 19 febbraio a venerdì 21 febbraio sono previste due sessioni al giorno di attività sportive, aperte a tutti e gratuite, una mattutina (dalle 10 alle 13) ed una pomeridiana (dalle 15 alle 17) con workShop, seminari e allenamenti guidati da un coach professionista e con gli atleti che racconteranno la propria esperienza ai ragazzi che potranno anche assistere agli allenamenti dei professionisti.

