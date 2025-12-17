Ambiente
Via il bando al motore endotermico: ok a biocarburanti anche dopo il 2035
Il 16 dicembre la Commissione europea ha presentato il nuovo Pacchetto Automotive, segnando un passaggio rilevante nel dibattito sulla transizione della mobilità. Su questa normativa Assopetroli-Assoenergia ha lavorato intensamente negli ultimi anni, evidenziando le criticità di un approccio eccessivamente ideologico e poco realistico volto al “100% elettrico”.
Grazie alle modifiche introdotte, il pacchetto rappresenta un importante risultato e un chiaro ritorno al pragmatismo e alla neutralità tecnologica, riconoscendo il ruolo strategico dei biocarburanti sostenibili e dei motori a combustione interna, anche oltre il 2035.
Dal 2035, i costruttori dovranno garantire una riduzione del 90% delle emissioni di CO₂ allo scarico delle auto vendute nell’UE. Il restante 10% potrà essere compensato attraverso l’impiego di biocarburanti ed e-fuel sostenibili o con altre soluzioni innovative a basse emissioni, mantenendo così un ruolo per i motori endotermici, inclusi ibridi plug-in, veicoli con range extender e mild hybrid, accanto ai veicoli elettrici e a idrogeno.
Questa impostazione consente una decarbonizzazione progressiva del parco circolante, riconoscendo i biocarburanti come strumenti concreti per raggiungere gli obiettivi climatici senza penalizzare la tecnologia dei motori tradizionali.
«Il nuovo Pacchetto Automotive è un passo avanti atteso e significativo, riconosce la centralità di tutti i biocarburanti, sia liquidi che gassosi o liquefatti, e conferma la necessità di un approccio tecnologicamente neutrale. È un risultato positivo su cui costruire: continueremo a lavorare con determinazione per affinare la normativa e garantire soluzioni realistiche ed efficaci», ha dichiarato il Presidente di Assopetroli-Assoenergia, Andrea Rossetti.
Per Assopetroli-Assoenergia, il pacchetto rappresenta una base solida di partenza, frutto di anni di confronto e impegno, sulla quale sarà ora essenziale intervenire per rendere il quadro normativo ancor più equilibrato, realistico ed efficace.
© Riproduzione riservata